Гастелум получил шестизначную компенсацию за сорванный бой с Уиттакером

Претендент на пояс UFC в среднем весе Келвин Гастелум получил щедрую компенсацию за отменённый бой на UFC 234.

Напомним, на турнире UFC 234, который прошёл в минувшее воскресенье в Австралии, Гастелум должен был драться с чемпионом Робертом Уиттакером в главном бою ивента. Однако за несколько часов до события Уиттакер был госпитализирован с грыжей. По этой причине бой Роберта и Келвина был отменён.

Однако, по словам менеджера Гастелума Али Абдель-Азиза, его клиент получил хорошую компенсацию. Также Али заявил, что UFC намерен повторно организовать поединок Гастелума и Уиттакера в июне-июле этого года.

«Я только что разговаривал с Дэной Уайтом, и они позаботятся о Келвине в финансовом плане. Не буду раскрывать точную цифру, но он подтвердил, что это шестизначная сумма. Они надеются снова устроить бой в период с июня по июль», — сказал Абдель-Азиз ESPN.