Хирн считает, что Миллер — опасный соперник для Джошуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мыслями о предстоящем поединке клиента с Джарреллом Миллером.

«Опасная затея, ведь Джошуа привык драться на домашних аренах, собирая полные стадионы в Лондоне и Кардиффе. Энтони ждёт тяжёлый бой, он придёт на территорию Миллера, а Джаррелл живёт в Бруклине, у него будет большая поддержка», — приводит слова Хирна Boxingnews24.

О бое Энтони Джошуа — Джаррелл Миллер было объявлено сегодня, 13 февраля. Встреча состоится 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Для Джошуа этот поединок станет первым в США и в целом первым за пределами Великобритании. В предыдущем бою Энтони победил Александра Поветкина.