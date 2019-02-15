Х. Байсангуров оказался тяжелее Бранта

15 февраля в Хинкли (штат Миннесота, США) пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в среднем весе. Чемпион мира по версии WBA Regular Роб Брант встретится с Хассаном Байсангуровым.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец показал на весах 71,9 кг, в то время как вес Байсангурова составил 72,0 кг.

Для Роба Бранта этот бой станет первой защитой чемпионского титула. Пояс он завоевал в бою с Риотой Муратой, сенсационно отобрав у того звание чемпиона. Что касается Байсангурова, то он предыдущий поединок провёл 2 октября 2018 года в Киеве. Тогда он единогласным решением судей победил мексиканца Пола Валенсуэлу.