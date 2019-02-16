Хаттон выложил видео в стиле БДСМ на День святого Валентина, а затем удалил

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон выложил видео в стиле БДСМ в своём «инстаграме» и через 15 минут удалил. Ролик был посвящён Дню святого Валентина. На бывшем боксёре были только чёрные трусы, на руках — наручники, во рту — пластиковый кляп.



Оператор, снимавший ролик, бьёт бывшего спортсмена кнутом, а Хаттон произносит: «Это лучший подарок на День святого Валентина».



Стоит отметить, что ранее Хаттон уже сталкивался с проблемами с алкоголем и наркотиками, в том числе во время профессиональной карьеры. На счету боксёра 45 поединков, в которых он потерпел всего три поражения — от Флойда Мейвезера-младшего, украинца Вячеслава Сенченкор и Мэнни Пакьяо.

Посмотреть видео можно «твиттере» британского боксёра Энтони Фаулера.