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Хаттон выложил видео в стиле БДСМ на День святого Валентина, а затем удалил

Хаттон выложил видео в стиле БДСМ на День святого Валентина, а затем удалил
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон выложил видео в стиле БДСМ в своём «инстаграме» и через 15 минут удалил. Ролик был посвящён Дню святого Валентина. На бывшем боксёре были только чёрные трусы, на руках — наручники, во рту — пластиковый кляп.

Оператор, снимавший ролик, бьёт бывшего спортсмена кнутом, а Хаттон произносит: «Это лучший подарок на День святого Валентина».

Стоит отметить, что ранее Хаттон уже сталкивался с проблемами с алкоголем и наркотиками, в том числе во время профессиональной карьеры. На счету боксёра 45 поединков, в которых он потерпел всего три поражения — от Флойда Мейвезера-младшего, украинца Вячеслава Сенченкор и Мэнни Пакьяо.

Посмотреть видео можно «твиттере» британского боксёра Энтони Фаулера.

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