Опубликовано первое фото Стивенсона после поединка с Гвоздиком

1 декабря в Квебеке (Канада) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжёлом весе. На ринге встретились Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик. Бой закончился в 11-м раунде, когда украинец нокаутировал соперника и, таким образом, отобрал у того пояс чемпиона мира по версии WBC.

Но та встреча имела для Стивенсона куда более тяжёлые последствия, чем потеря титула. Канадец в ходе боя получил тяжёлые травмы и после его завершения был госпитализирован. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в состояние искусственной комы, в которой он пробыл около трёх недель.

На данный момент Адонис проходит процесс реабилитации. Он уже начал общаться с близкими, а также заново учится ходить. Теперь же в Сеть попало и первое фото Стивенсона после тяжёлого поражения. На снимке он изображён со своей невестой Симоной Год, которая всё это время продолжает информировать общественность о состоянии здоровья боксёра.

Фото можно увидеть на официальной странице издания TVA Sports в «Твиттере».