Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Севилья». 17 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Bellator 216: Пэйдж вышел в полуфинал Гран-при, победив Дэйли

Bellator 216: Пэйдж вышел в полуфинал Гран-при, победив Дэйли
Бокс/ММА / ММА

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Mohegan Sun завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 216. Главным его событием стал четвертьфинальный поединок Гран-при в полусреднем весе, в котором встретились Майкл Пэйдж и Пол Дэйли. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Пэйджу — 48-47, 48-47, 48-47.

Соперником Пэйджа в полуфинале Гран-при станет Дуглас Лима, который на турнире Bellator 206 победил россиянина Андрея Корешкова удушающим приёмом в пятом раунде. Напомним, победитель турнира получит $ 1 млн призовых.

В рамках основного карда свой бой также провёл экс-чемпион Bellator Виталий Минаков. Россиянин потерпел первое поражение в карьере, уступив французу Чейку Конго единогласным решением.

Bellator 216: Мирко «Крокоп» Филипович взял реванш у Роя Нельсона
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент