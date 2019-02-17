Bellator 216: Пэйдж вышел в полуфинал Гран-при, победив Дэйли

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Mohegan Sun завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 216. Главным его событием стал четвертьфинальный поединок Гран-при в полусреднем весе, в котором встретились Майкл Пэйдж и Пол Дэйли. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Пэйджу — 48-47, 48-47, 48-47.

Соперником Пэйджа в полуфинале Гран-при станет Дуглас Лима, который на турнире Bellator 206 победил россиянина Андрея Корешкова удушающим приёмом в пятом раунде. Напомним, победитель турнира получит $ 1 млн призовых.

В рамках основного карда свой бой также провёл экс-чемпион Bellator Виталий Минаков. Россиянин потерпел первое поражение в карьере, уступив французу Чейку Конго единогласным решением.