Bellator 216: Мирко «Крокоп» Филипович взял реванш у Роя Нельсона

16 февраля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) на арене Mohegan Sun начался турнир по смешанным единоборствам Bellator 216. В эти минуты проходят бои основного карда.

В рамках турнира свой дебютный бой в Bellator провёл Мирко «Крокоп» Филипович, который встретился с Роем Нельсоном. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Филиповичу — 30-27, 29-28, 29-28. Для 44-летнего хорвата эта победа стала 10-й кряду. Всего на его счету 38 побед и 11 поражений.

Нельсон и «Крокоп» уже встречались. В октябре 2011 года на UFC 137 победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Рой.

В рамках основного карда свой бой также провёл экс-чемпион Bellator Виталий Минаков. Россиянин потерпел первое поражение в карьере, уступив французу Чейку Конго единогласным решением.

Главным событием вечера станет четвертьфинальный поединок Гран-при в полусреднем весе, в котором встретятся Майкл Пэйдж и Пол Дэйли.