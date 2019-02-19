Мейвезер и Джошуа — в четвертьфинале баттла за звание лучшего боксёра XXI века

«Чемпионат» продолжает проводить баттл, по итогам которого читатели сайта определят лучшего боксёра века. На данный момент проходят голосования в четвертьфинальных парах. Первым полуфиналистом стал легендарный Рой Джонс-младший, который превзошёл Мэнни Пакьяо. Вторым — Костя Цзю, опередивший Александра Усика. Третьим — Геннадий Головкин с победой над Василием Ломаченко.



Сегодня, 19 февраля, настало время начала четвёртого четвертьфинала. В нём путёвка в полуфинал будет разыграна между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF супертяжёлого дивизиона Энтони Джошуа.

Отметим, что голосование завершится завтра, 20 февраля, в 17:50 по московскому времени.

Принять участие в опросе можно на официальной странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».