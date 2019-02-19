Миллер толкнул Джошуа во время битвы взглядов

Сегодня, 19 февраля, в Нью-Йорке проходит пресс-конференция, посвящённая титульному поединку в супертяжёлом весе, в котором встретятся чемпиона мира Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер.

В ходе мероприятия американец попытался спровоцировать потасовку. Когда Энтони Джошуа приблизился вплотную к оппоненту, чтобы провести битву взглядов, Миллер оттолкнул его.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале Sky Sports Boxing в «Твиттере».

Напомним, поединок Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером состоится 1 июня в Нью-Йорке. Для Миллера это будет первый в карьере титульный бой. Британец Джошуа проведёт уже седьмую защиту титула по версии IBF, в четвёртый раз будет защищать титулы по версиям WBA Super и IBO и во второй раз — пояс по версии WBO.