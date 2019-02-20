Источник: Бетербиев 4 мая проведёт бой с чемпионом IBO Форнлингом

Следующим соперником российского чемпион IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева станет обладатель титула IBO швед Свен Форнлинг. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист The Ring Майк Коппинджер.

По его информации, этот поединок состоится 4 мая в американском городе Стоктоне. Отмечается, что Бетербиев мог провести бой с Салливаном Баррерой, однако стороны не смогли договориться.



На профессиональном ринге Бетербиев провёл 13 боев, во всех выиграл нокаутом. На счету Форнлинга 15 побед при одном поражении. В декабре Свен победил Каро Мурата и стал чемпионом IBO.

Ранее готовность провести бой с Бетербиевым выразил другой российский чемпион полутяжёлого веса, Сергей Ковалёв, владеющий титулом WBO. Он заявил, что «реально возможная дата боя с Артуром — это май».