Веласкес за бой с Нганну заработал $ 450 тыс.

17 февраля в Финиксе (штат Аризона, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 1. Главным его событием стал поединок экс-чемпиона в тяжёлом весе Кейна Веласкеса и бывшего претендента на титул Фрэнсиса Нганну.

Тот бой стал для Веласкеса первым за почти три года. Кейн не сумел продержаться в октагоне даже минуты. Нганну справился с соперником за 26 секунд, обрушив на соперника град ударов. После поединка экс-чемпион объяснял поражение травмой колена.

Как бы то ни было, невзирая на неудачу, Веласкес за тот бой заработал $ 450 тыс., сообщает MMA Fighting. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым бойцом того турнира. Что касается Нганну, то камерунец заработал почти в два раза меньше — $ 220 тыс.