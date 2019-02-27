Волков — о трештоке Оверима: через клетку точно не буду перепрыгивать

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поединке с Алистаром Оверимом, который возглавит турнир UFC в Санкт-Петербурге, запланированный на 20 апреля.

«Конечно, волнуюсь перед боем с Оверимом. Это странно, когда человек не волнуется перед большим событием в своей жизни. Очень уважаю Оверима, давно за ним наблюдаю. Когда он дебютировал в ММА, я только выиграл свои первые соревнования. Мне тогда было 11 лет. Скажу больше — гордился Оверимом, потому что он был ударником, который успешно выступал и в ММА, и в кикбоксинге.



Что будет, если Оверим применит ко мне трешток? Не знаю, как отреагирую, но через клетку точно не буду перепрыгивать, чтобы побить его секундантов», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.