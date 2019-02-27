Джошуа: бой с Уайлдером может пройти в декабре

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа подчеркнул, что поединок с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером может состояться в декабре 2019 года, но не исключил возможности более раннего поединка с Тайсоном Фьюри.



«Не так легко стать абсолютным чемпионом мира, так что мне нужно сосредоточиться на поединке с Джарреллом Миллером 1 июня 2019 года. Допустим, у нас есть хрустальный шар, и мы знаем, что я одержу победу над Миллером. Тогда мы можем провести с Деонтеем Уайлдером поединок в декабре 2019 года, если решим все проблемы.



Но бой с Фьюри может произойти раньше, потому что он британец и бой в Великобритании нам организовать проще. Все бы могли видеть, что у нас лучшие болельщики в мире и мы можем провести крупнейшее в мире спортивное событие», — приводит слова Энтони Джошуа TalkSport.