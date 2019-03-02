Василевский: может, алкоголь действует на А. Емельяненко как допинг

Боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал очередной скандал с Александром Емельяненко, который 1 марта спровоцировал ДТП, а позже пытался скрыться от полиции. Позже он был доставлен в полицейский участок и теперь ему грозит тюремное заключение по 319 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Судя по поведению и состоянию Александра Емельяненко, к сожалению, он возвращается к прежнему образу жизни. Это не хочется высмеивать, это грустно. Может быть, это единичный случай, ведь каждый попадает в такие ситуации, просто к Саше приковано внимание. Но, скорее всего, это болезнь. Какое-то время он не бухал, набрал форму и выглядел хорошо. У меня есть такие знакомые. У них руки золотые, они могут машину починить за сутки. Но, попадая в руки «зелёного змия», они становятся неадекватными. Хочется в такой ситуации их убить, но ведь люди хорошие, просто больные.



Думаю, Емельяненко выйдет на бой 4 мая. Конечно, не в лучшей физической форме, но, возможно, у него за годы сформировался своеобразный «иммунитет». Может, алкоголь на него вообще действует как допинг. Очень бы хотелось верить, что Емельяненко сможет вернуться. Желаю ему этого. Мне кажется, в глубине души он неплохой мужик. Но его заносчивость, связанная с бухлом, доводит его до нехороших ситуаций», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.