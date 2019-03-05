Стал известен полный файткард турнира ACA 93 с двумя титульными боями

Стал известен полный файткард турнира ACA 93, который пройдёт 16 марта в Санкт-Петербурге. В главном поединке события Марат Балаев и Салман Жамалдаев оспорят титул чемпиона АСА в полулёгком весе.

Полный файткард ACA 93:

Бой за титул чемпиона ACA до 66 кг: Марат Балаев (Россия) — Салман Жамалдаев (Россия);

Бой за титул чемпиона ACA до 61 кг: Рахман Дудаев (Россия) — Рустам Керимов (Россия);

до 93 кг: Алексей Буторин (Россия) — Даниэль Толедо (Испания);

до 61 кг: Михаил Малютин (Россия) — Роб Эмерсон (США);

до 66 кг: Тимур Нагибин (Россия) — Ламберд Ахъядов (Россия);

до 70: Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Хакран Диас (Бразилия);

свыше 93 кг: Амир Илиакбари (Иран) — Шелтон Грэйвс (США);

до 66 кг: Турал Рагимов (Россия) — Ахмед Шерваниев (Россия);

до 93 кг: Муслим Магомедов (Россия) — Крис Камоцци (США);

до 66 кг: Луис Паломино (Перу) — Апти Бимарзаев (Беларусь);

до 70 кг: Хамзат Аушев (Россия) — Егор Голубцов (Россия);

до 93 кг: Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) — Василий Бабич (Россия);

до 77 кг: Хамзат Сакалов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия);

до 84 кг: Магомед Мутаев (Россия) — Никола Дипчиков (Болгария);

до 57 кг: Курбан Гаджиев (Россия) — Николас Варела (Аргентина).