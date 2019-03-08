Димитренко и Руис проведут поединок 20 апреля

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе Энди Руис проведёт следующий поединок с Александром Димитренко, сообщает Boxingtalk.

Эта встреча состоится 20 апреля в Карсоне (штат Калифорния, США), бойцы выступят в андеркарде боя Дэнни Гарсия — Эдриен Гранадос.

Энди Руис предыдущий поединок провёл в июле 2018 года, победив единогласным решением судей экс-претендента на титул Кевина Джонсона. Что касается Димитренко, то немец украинского происхождения в последний раз появлялся на ринге в августе 2018 года, когда досрочно проиграл другому бывшему претенденту на титул чемпиона мира — Брайанту Дженнингсу.

Напомним, Руис претендовал на титул чемпиона мира в 2016 году, тогда он проиграл Джозефу Паркеру.