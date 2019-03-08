Головкин проведёт следующий поединок 8 или 16 июня

Сегодня, 8 марта, стало известно, что бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Соглашение рассчитано на 3 года и должно включать в себя 6 поединков.

Теперь же стала известна и ориентировочная дата следующего боя казахстанца. Головкин должен будет выйти на ринг 8 или 16 июня, сообщает Boxingnews24. Имя соперника, а также место проведения поединка ещё не определено. При этом указывается, что в случае победы уже следующий бой Геннадий проведёт с действующим чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом, в противостоянии с которым он и потерял титулы. Ожидается, что третий поединок Геннадия Головкина и Саул Альвареса пройдёт в сентябре 2019 года.