Бивол оказался тяжелее Джо Смита-младшего

9 марта в Вероне (штат Нью-Йорк, США) пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в полутяжёлом весе. Встретятся чемпион мира по версии WBA Super Дмитрий Бивол и Джо Смит-младший.



В преддверии поединка бойцы прошли официальную процедуру взвешивания. По её итогам россиянин оказался немного тяжелее американца: Бивол на весах показал 173,5 фунта (78,7 кг), а Джо Смит-младший — 173 фунта (78,5 кг).



Для Бивола это будет четвёртая защита титула, ранее он отстоял пояс в поединках с Айзеком Чилембой, Саливаном Баррерой и Жаном Паскалем.



Что касается Смита, то самую громкую победу он одержал в декабре 2016 года, нокаутировав Бернарда Хопкинса. На его счету значится также победа над экс-претендентом на титул чемпиона мира Анджеем Фонфарой.