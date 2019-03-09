Аскрен: если Усман меня нокаутирует, я завершу карьеру

Боец UFC Бен Аскрен, выступающий в полусреднем весе, признался, что завершит карьеру, в случае если чемпион организации Камару Усман сумеет его нокаутировать.

«Если Усман меня нокаутирует, попросту завершу карьеру. Посмотрите на его профессиональный рекорд, у него нет нокаутирующего удара», — написал Аскрен на своей странице в «Твиттере».

Боец дебютировал в UFC в минувшие выходные, на турнире UFC 235 сумев победить Робби Лоулера. На том же турнире Камару Усман завоевал титул в полусреднем весе, победив Тайрона Вудли. В свою очередь Аскрен уже успел заявить, что в скором времени рассчитывает встретиться с Усманом. При этом Бен подчеркнул, что сначала хотел бы получить одобрение Вудли на этот поединок.