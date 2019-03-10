Куницкая: уверена, смогла бы провести бой с Рено лучше

Российский боец Яна Куницкая прокомментировала победу над американкой Марион Рено на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. Бой завершился единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. Для россиянки эта победа стала 12-й при четырёх поражениях в профессиональной карьере.

«Уверена, смогла бы провести этот бой лучше, но всё же победа и так у нас. Спасибо Марион за эту борьбу», — написала Куницкая в своём «инстаграме».

Напомним, главным событием турнира UFC Fight Night 146 стал поединок между Дерриком Льюисом и Джуниором дос Сантосом. Победителем этого противостояния стал дос Сантос, нокаутировавший соперника во втором раунде.

UFC Fight Night 146

Основной кард:

Деррик Льюис — Джуниор дос Сантос — победа дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде

Элизеу Залески — Кёртис Миллендер — победа Залески удушающим приёмом в первом раунде

Тим Минс — Нико Прайс — победа Прайса нокаутом в первом раунде

Благое Иванов — Бен Ротвелл — победа Иванова единогласным решением судей

Бенел Дариуш — Дрю Добер — победа Дариуша болевым приёмом во втором раунде

Тим Бёш — Омари Ахмедов — победа Ахмедова единогласным решением судей.