Куницкая: ребята, я в порядке

В ночь с 9 на 10 марта мск в Вичите (штат Канзас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 146. Главным его событием стала встреча в тяжёлом весе между Дериком Льюисом и Джуниором дос Сантосом.

В предварительном карде турнира выступила российский боец UFC Яна Куницкая. Спортсменка единогласным решением судей сумела победить Марион Рено. Тем не менее успех дался ей нелегко, в ходе поединка Куницкая получила перелом носа. Но Яна уже поспешила заверить, что чувствует себя хорошо.

«Мой тренер Рэй думает, что это смешно. Я так не думаю. Я в порядке, ребята», — сказала Куницкая на видеозаписи, размещённой на её официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующую запись можно увидеть на странице спортсменки в социальной сети.