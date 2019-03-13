Фанат, чей телефон разбил Макгрегор: сначала Конор пожал мне руку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован в Майами после того, как разбил мобильный телефон Ахмеда Абдирзака, который хотел с ним сфотографироваться.



Инцидент произошёл утром 11 марта. Абдирзак рассказал свою версию произошедшего.

«Он подошёл и пожал мне руку. Затем он схватил мой телефон и начал разбивать его. Его охранники окружили меня и оттолкнули с дороги. А он топтался по телефону. Он был очень груб. Он сказал: „Убери [ругательство] его от моего лица. Пошёл вон“. Я попросил: „Эй, сэр, могу я забрать свой телефон обратно?“ А его охранники ответили: „Шевелись, мужик. Делай, что сказал Конор“. На телефоне у меня были фотографии сына, которые я, вероятно всего, больше никогда не увижу», — цитирует Абдирзака BJPenn.

Макгрегор был освобождён под залог в размере $ 12 500. Слушание по делу назначено на 10 апреля.