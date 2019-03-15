Жена Фергюсона просит суд оградить её от мужа из-за его странного поведения

Кристина Фергюсон, жена бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, подала заявление в суд с просьбой оградить её от общения с мужем. Об этом сообщает MMA Junkie.



По информации источника, существует пять полицейских отчётов об инцидентах, в которых фигурирует чета Фергюсонов. Инциденты зарегистрированы с января 2018 года. Три из них произошли в прошлом месяце. При этом Тони Фергюсон не был арестован или обвинён в совершении преступления ни в одной из этих ситуаций.



Неделю назад шесть полицейских подразделений были отправлены в дом Фергюсона. Кристина Фергюсон рассказала полиции, что, когда она была в доме своих родителей, Тони забрал их двухлетнего сына домой и поменял замки на дверях. При этом она заявила, что не боится за безопасность ребёнка, и офицеры ушли после того, как определили, что не было совершено никакого преступления.



19 февраля полиция проверила состояние Тони Фергюсона после того, как он кому-то угрожал. Его жена и сын покинули дом. Полиция поговорила с не названной в отчёте женщиной, которая заявила, что Тони «не спал три дня и разваливал дом на части», «ломал камин и говорил, что в его ногу вставили чип». Один мужчина заявил: «Я позвонил в полицию, сообщив, что Тони ​​сказал мне, что «кто-то был в его стене». Позднее Кристина сообщила полиции, что тренер её мужа не может заставить его выйти из дома, чтобы посетить доктора.



16 февраля Кристина ушла из дома и вызвала полицию из близлежащего парка. Она заявила, что, хотя Тони не применял к ней насилия, её беспокоит состояние мужа. Она отметила, что «он продолжает брызгать на неё «святую воду» и что состояние Тони ухудшилось. Он отказался идти в больницу, чтобы пройти обследование.



В январе 2018 года полиция дважды вызывалась к Фергюсону из-за семейных беспорядков. Отец Тони сообщил, что его сын «вышел из-под контроля» и выгнал его из дома. Тони рассказал, что Кристина куда-то пропала.