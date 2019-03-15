Тилл и Масвидаль показали равный вес

Завтра, 16 марта, в Лондоне состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. Главным его событием станет поединок в полусреднем весе, в котором встретятся экс-претендент на титул Даррен Тилл и Хорхе Масвидаль.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по её итогам соперники показали равный вес — 77,5 кг.

В андеркарде турнира выступит россиянин Сапарбек Сафаров, который встретится с Николае Негумереану.

UFC Fight Night 147.Взвешивание

Основной кард

Даррен Тилл (171 фунт) — Хорхе Масвидаль (171 фунт)

Леон Эдвардс (170) — Гуннар Нельсон (170,5)

Волкан Оздемир (205) — Доминик Рейес (206)

Натаниэль Вуд (135,5) — Хосе Альберто Киноньес (135,5)

Дэнни Робертс (170) — Клаудио Силва (170)

Джек Маршман (188) — Джон Филиппс (185).