Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тилл и Масвидаль показали равный вес

Тилл и Масвидаль показали равный вес
Бокс/ММА / ММА

Завтра, 16 марта, в Лондоне состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. Главным его событием станет поединок в полусреднем весе, в котором встретятся экс-претендент на титул Даррен Тилл и Хорхе Масвидаль.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по её итогам соперники показали равный вес — 77,5 кг.

В андеркарде турнира выступит россиянин Сапарбек Сафаров, который встретится с Николае Негумереану.

UFC Fight Night 147.Взвешивание

Основной кард

Даррен Тилл (171 фунт) — Хорхе Масвидаль (171 фунт)
Леон Эдвардс (170) — Гуннар Нельсон (170,5)
Волкан Оздемир (205) — Доминик Рейес (206)
Натаниэль Вуд (135,5) — Хосе Альберто Киноньес (135,5)
Дэнни Робертс (170) — Клаудио Силва (170)
Джек Маршман (188) — Джон Филиппс (185).

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент