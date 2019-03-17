Масвидаль получил двойной бонус от UFC

16 марта в Лондоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. В главном его событии встретились экс-претендент на титул в полусреднем весе Даррен Тилл и опытный Хорхе Масвидаль. Поединок завершился неожиданной победой Масвидаля, который отправил соперника в тяжёлый нокаут в середине второго раунда.

За эту победу Хорхе был удостоен бонуса в размере $ 50 тыс., его успех был признан UFC «Выступлением вечера». Ещё $ 50 тыс. Масвидаль получил за «Лучший бой вечера», чек на такую же сумму за это получил и Даррен Тилл, сообщает Sherdog.

Наконец, ещё одним выступлением вечера была признана победа Дэна Айджа над Дэнни Хенри. Айдж завоевал победу удушающим приёмом и был награждён бонусом в размере $ 50 тыс.