Д. Джонсон считает, что Диллашоу и Сехудо нужно провести защиты своих титулов

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, а ныне действующий боец ONE Деметриус Джонсон высказался о возможном реванше между Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо.

В январе нынешнего года чемпион легчайшего веса UFC Ти Джей Диллашоу спустился в наилегчайший дивизион, чтобы попытаться отобрать пояс у обладателя титула этого дивизиона Генри Сехудо. Диллашоу проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Теперь ведутся разговоры о возможном реванше в рамках легчайшей весовой. У Деметриуса своё мнение на эту тему.

«По моему личному мнению, лучше всего было бы, если бы Ти Джей защитил пояс против Марлона Мораеса, который, как мне кажется, является претендентом номер один. В то же время Генри Ceхудо должен защитить свой пояс. Супербои и двойные чемпионы задерживают дивизионы. Когда я сижу, наблюдая за всем этим, я готов увидеть, как Марлон Мораес получает свой шанс. Я думаю, что стоит делать супербои только тогда, когда двум чемпионам не с кем драться в своих весовых категориях», — цитирует Джонсона MMA News.