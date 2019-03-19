ESPN стал эксклюзивным дистрибьютором PPV-турниров UFC в США

ESPN+ станет эксклюзивным дистрибьютором турниров UFC, транслируемых по системе PPV в США, до 2025 года. Об этом ESPN и UFC объявили в понедельник.



Контракт между компаниями сделает ESPN+ единственным местом, где будет можно купить лучшие турниры UFC. Также он продлит партнёрство между сторонами ещё на два года.



Сделка начнёт действовать с UFC 236, который пройдёт 13 апреля. На этом турнире состоятся поединки за временные титулы между Максом Холлоуэем и Дастином Порье, а также между Исраэлем Адесаньей и Келвином Гастелумом.



События UFC PPV, проданные через ESPN+, будут включать в себя все поединки основного карда. Предварительные бои будут транслироваться на национальном ТВ через ESPN.



Ранее ESPN и UFC подписали пятилетний контракт по трансляции 30 турниров UFC Fight Night в год. Новый контракт является продлением этого соглашения.