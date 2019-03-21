Восемь россиян вошли в состав комиссий Международной ассоциации бокса

Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) утвердил членов комиссий, которые были выдвинуты национальными федерациями и предложены к одобрению президентом AIBA Гафуром Рахимовым. В состав комиссий вошли восемь россиян. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Молодёжная комиссия — Саид Тулаков. Комиссия тренеров — Зубер Джафаров. Медицинская комиссия — Владислав Куршев. Судейская комиссия — Валерий Рачков. Техническая комиссия — Сумайд Халидов. Женская комиссия — Ольга Домуладжанова. Комиссия Всемирной серии бокса (WSB) — Кирилл Щекутьев.



Ранее главой комиссии по маркетингу был назначен генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Решение по финансовой комиссии и её составу будет принято позднее.