Макгрегор готов дать реванш Жозе Алду

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор подчеркнул, что готов дать реванш Жозе Алду, которого победил в титульном поединке в полулёгком весе нокаутом на 13-й секунде боя в декабре 2015 года.



«Реванш не имеет смысла, если побеждаешь человека в доминирующем стиле в первом раунде. Но если человек возвращается в рейтингах, если сохраняет фокус и позитивный настрой, то ситуация меняется. Если он поднимается в рейтинге, как Дастин Порье Макс Холлоуэй, он заслуживает реванша.



Алду сейчас заполучил победу и хорошо показал себя в двух последних боях. У него был спал, но сейчас на его счету две отличные победы. Я думал вернуться в этот поток и встретиться с ним, но обсуждение прекратилось из-за привычки проводить вторые бои. Если он победит в следующем поединке, то будет среди кандидатов на реванш. Да, это был нокаут за 12 секунд, но он смог снова подняться и заслуживает реванша», — приводит слова Конора Макгрегора BJPenn.