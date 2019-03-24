Ф. Чудинов: нужно несколько боёв с боксёрами из топ-10, потом поговорим о Канело

Экс-чемпион мира Фёдор Чудинов поделился впечатлениями от победы в бою с Нуерлангом Вужати, а также отметил, что прежде чем думать о поединке с Саулем «Канело» Альваресом, необходимо одержать несколько побед над соперниками из топ-10.

«Про соперника ничего не знал, знал только с кем он боксировал, сколько провёл боев. Тактика была выбрана аккуратно прессинговать, в открытый бой не лезть. К бою с Саулем Альваресом ещё не готов. Нужно несколько боёв провести с ребятами из первой десятки, а после этого уже можно говорить.

Хотелось бы провести реванш с Джорджем Гроувсом, или бой с Крисом Юбенком, но вершиной был бы бой с Каллумом Смитом. К следующем поединку буду готовится во Владикавказе, где провёл подготовку к этому бою», — передаёт слова Чудинова корреспондент «Чемпионата» Пётр Виноградов.