Джип чемпиона мира ММА Дудаева попал в ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 25 марта, на 16-м километре Можайского шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие. «Гелендваген» врезался на встречной полосе в «Ниву», в которой находились три человека. В результате аварии погибли пассажиры: женщина и её дочка. Мужчина, являющийся мужем и отцом, доставлен в больницу. Водитель «Гелендвагена» скрылся с места происшествия. Владельцем иномарки является чемпион мира по ММА по версии лиги ACB Рахман Дудаев. Но, как сообщил спортсмен, он уже давно продал машину и не знает, кто находился за рулём в момент ДТП.

По словам Дудаева, в последнее время он находился в Чеченской Республике. Также спортсмен сообщил, что уже давно продал автомобиль и не знает, кому он принадлежит.