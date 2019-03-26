Менеджер Хабиба: нас не волнует, что делает Макгрегор, и мы не думаем о реванше

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру. По словам функционера, это никак не влияет на Нурмагомедова, потому как он не думает о реванше с ирландцем.

«Честно говоря, я о нём вообще не думал. Нас вообще не волнует, что он там делает. Хочет — заканчивает, хочет — нет, мы не думаем ни о нём, ни о реванше. Это ему реванш нужен. Для нас это большой новостью не является. Он неоднократно заявлял о выходе на пенсию. Думаю, это очередной трюк, чтобы привлечь внимание. А так, что на самом деле там происходит, не знаю.

Речи о реванше не было, так что нас это не расстроило, это пройденный этап. Мы всё свое доказали. Даже если бы он остался и дрался, то должен был заслужить право на реванш. Но об этом пока и речи не идёт", — приводит слова Магомедова телеканал «360».