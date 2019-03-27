Аскрен: Масвидаль меня боится

Боец ММА Бен Аскрен прокомментировал слова президента UFC Дэны Уайта, который ранее заявил о возможности проведения боя Аскрена и Хорхе Масвидаля. По словам Бена, Хорхе откажется от такого боя.

«Дэна сказал, что хочет организовать мой бой с Масвидалем. Я на прошлой неделе согласился на этот бой. Мне потребовалось менее 10 секунд, чтобы дать согласие. Хорхе, ты считаешь себя гангстером, ок, давай сделаем это. Но я слышал, что он испугался, его ноги стали холодными. Он не хочет драться со мной, потому что боится.

Хорхе, скажи уже людям сам, что ты боишься. Если ты боишься, я поищу другого соперника. Если нет, то давай сделаем это 8 июня в Чикаго во время UFC 238. Я свободен в этот день, ты тоже, всё ведь просто. Победителю, наверное, дадут титульный бой. Так что в твоих интересах перестать быть цыплёнком и выйти в октагон», — сказал Аскрен.