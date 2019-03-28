Барбоза: Нурмагомедов – настоящий боец, но чемпион — Фергюсон

Боец лёгкого веса UFC Эдсон Барбоза охарактеризовал соперников по дивизиону. Барбоза раскритиковал Конора Макгрегора, который ранее объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Также Барбоза назвал Тони Фергюсона настоящим чемпионом дивизиона.

«Хабиб Нурмагомедов — настоящий боец. А о Макгрегоре я даже не хочу говорить, я не считаю его прирождённым бойцом. На мой взгляд, его интересуют лишь деньги и слава, а не бои.

Тони Фергюсон? Я надеюсь, что господь поможет ему решить свои проблемы. Считаю именно его настоящим чемпионом в лёгком весе», — сказал Барбоза на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Напомним, 30 марта Барбоза встретится в главном поединке вечера UFC Philadelphia с Джастином Гэтжи.