Лобов: я должен заткнуть Малиньяджи

Боец ММА Артём Лобов признался, что хотел бы сразиться с бывшим боксёром Поли Малиньяджи. Ранее Лобов подписал контракт с Bare Knuckle Fighting Federation (BKFC). В зависимости от результата боя Лобова с Джэйсоном Найтом, который состоится 6 апреля, станет известно, встретится ли Лобов с Малиньяджи до конца года.

«Я всегда выкладывался. И я собираюсь показать всем, чего стою. Сперва я побью этого парня 6 апреля, а затем хочу бой с Малиньяджи. Я очень заинтересован в этом бое.

Если честно, сперва я даже не мог поверить, что мне может достаться Малиньяджи. Я не верил собственной удаче. Думал, что мне никогда не удастся затащить этого парня на ринг.

Знаю, что ему нужны деньги. Наверное, Поли всегда хотел получить большие бои, например, с Макгрегором. Но давайте будем честны, он не является бойцом такого калибра. Я думал, что этот парень будет лишь болтать и всё.

Рад, что смогу заткнуть этого урода. Он постоянно трепал своим поганым языком. Когда его рот не занят едой, он болтает. И настало время заткнуть его», — цитирует Лобова BoxingScene.