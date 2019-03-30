Гвоздик: не я выбираю соперников

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мнением о Дуду Нгумбу, с которым ему предстоит провести поединок в ночь с 30 на 31 марта мск. Украинца критиковали за то, что он будет боксировать с малоизвестным оппонентом, но Гвоздик подчеркнул, что подбором соперников занимается не он, и добавил, что Нгумбу не так прост, как кажется.

«Не я подбираю соперников. Были другие варианты, с которыми что-то не получилось. Этим занимаются мои промоутеры и менеджер. Сначала должен был боксировать с Салливаном Баррерой, но что-то не срослось. Потом был ещё один вариант, и только после этого появился Нгумбу.

Не думаю, что он простой соперник. Победив его, ты не получишь заслуженного внимания, все будут относиться к этому так, будто ты сделал то, что должен был. Нужно выигрывать убедительно, а с таким противником, как Нгумбу, делать это сложно. Он спойлер с приличной защитой. Это очередной вызов и очередной поединок, вот и всё", — сказал Гвоздик в интервью, размещённом на канале Videoboxing в YouTube.