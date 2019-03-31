Деметриус Джонсон победно дебютировал в ONE Championship

В Токио завершился турнир по смешанным единоборствам ONE Championship 93. В основном карде дебютный поединок в промоушене провёл бывший многолетний чемпион UFC Деметриус Джонсон. Его соперником стал Юи Вакаматсу, встреча прошла в четвертьфинале Гран-при организации в наилегчайшем весе.

Бой начался в относительно равной борьбе, и в стойке японец донёс до Джонсона несколько опасных ударов. Но вскоре Деметриусу удалось перевести поединок в партер, где он тотально доминировал. В итоге Деметриус завоевал победу удушающим приёмом в середине второго раунда.

32-летний Джонсон выступал в UFC с 2011 по 2018 год. За это время он 11 раз защитил титул в наилегчайшем весе. В августе 2018 года он уступил Генри Сехудо и вскоре покинул промоушен.