Поветкин заявил, что ему хотелось бы встретиться на ринге с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, российский боксёр Александр Поветкин заявил, что ему было бы интересно встретиться на ринге с чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком после перехода украинца в супертяжёлый вес.

«Нормально оцениваю Усика как супертяжеловеса. Считаю, он серьёзный и хороший боксёр. Не знаю, сколько он весит, но на вид такой же, как и я.

Может ли он нокаутировать? Вы же видели, что он нокаутирует ребят. Того же Белью, а он непростой парень.

Для меня бой с ним, конечно, интересен. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идём, чтобы с сильнейшими встречаться», – сказал Поветкин в интервью Octagon TV.

Усик первый бой в супертяжёлом весе проведёт 18 мая в Чикаго (США). Его соперником станет Карлос Такам.