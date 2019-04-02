Нурмагомедов: Путин сказал, что надо лучше контролировать свои эмоции

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о впечатлениях, которые на него произвёл разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент позвонил Нурмагомедову, чтобы поздравить бойца с победой над ирландцем Конором Макгрегором в титульном поединке UFC.

«Какое впечатление от общения с Путиным? Там в Вегасе был такой момент: было много полиции, охраны, и сказали нам, что мы не скоро выйдем. Хотели зачистить от болельщиков территорию арены. У меня не было телефона, он был у Ислама Махачева. Сказали, что сейчас Путин позвонит.

Потом поступил звонок. Владимир Владимирович спросил: как дела? Я сказал: ничего, в окружении сидим. Значит, от нас не убегут. Он сказал: надо лучше контролировать свои эмоции.

Это особенный момент был: не просто кто-то, а целый президент позвонил», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.