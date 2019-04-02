Нурмагомедов — о Макгрегоре: это как ревнивая жена, которая грозится уйти

Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление ирландского бойца Конора Макгрегора, объявившего об уходе из смешанных единоборств.

«Что мне думать? Завтра снова напишет, что возвращается, и все СМИ напишут. Он для этого и закинул это всё. И с UFC не получилось договориться. Он хочет, чтобы компания почувствовала, что потеряет без него деньги, это политика. Я знаю эти моменты, с ними тяжело вести переговоры. Они хитрые, у них разные боссы, и все они ловко и с самых разных сторон заходят. Я понимаю, зачем Макгрегор объявил об уходе. Это как ревнивая жена, которая говорит чуть что «я ухожу», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Свой последний бой в UFC Макгрегор провёл в прошлом году. В титульном поединке ирландец уступил Нурмагомедову после удушающего приёма. Сразу после окончания боя в октагоне случилась массовая потасовка. Представители команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, а сам Хабиб атаковал одного из тренеров Макгрегора. По итогам инцидента оба бойца были дисквалифицированы на длительное время.