Фергюсон — Макгрегору: ты много болтаешь, мальчик

Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал в «Твиттере» слова Конора Макгрегора, сказанные в адрес чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.



«Ты слишком много болтаешь, мальчик. Тсс!» — написал Тони Фергюсон в своём «твиттере».



Напомним, Макгрегор обратился к российскому бойцу, назвав его «крысой» и в дальнейшем вступив с Хабибом в словесную перепалку, в которой оба бойца затронули личную жизнь друг друга. Макгрегор опубликовал фотографию жены Хабиба в хиджабе, назвав её «полотенцем», но в дальнейшем удалил твит. Хабиб Нурмагомедов, в свою очередь, назвал Макгрегора насильником и опубликовал его фото с девушкой, которая ранее требовала от Конора признать отцовство её дочери.

В 2018 году соперники уже встречались в октагоне. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора.