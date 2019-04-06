Слушание по делу Ковалёва о нападении на женщину состоится 19 апреля

18 января 2019 года стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв подозревается в нападении на женщину. Инцидент произошёл 9 июня прошлого года в городе Биг-Бэр (штат Калифорния, США).



Согласно имеющейся информации, Ковалёв приставал к девушке на вечеринке. После того как она отказала ему, Сергей и его друг последовали за ней к её дому. Именно там произошло предполагаемое нападение. В результате, по словам пострадавшей, у неё было диагностировано сотрясение мозга, а также перелом носа и смещение диска шейного позвонка. Вскоре после случившегося россиянин был арестован. Ему было предъявлено обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьёзным телесным повреждениям, что влечёт за собой максимальное наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным, а позже был освобождён под залог в размере $ 50 тыс.

Теперь же стала известна дата следующего судебного заседания, которое определит, достаточно ли имеется улик против Ковалёва, чтобы продолжить дело. Если решение суда будет не в пользу Сергея, то против него вновь будут выдвинуты официальные уголовные обвинения. Определяющий день назначен на 19 апреля, сообщает BoxingScene.

Процесс может помешать проведению промоутерских торгов по поединку с официальным претендентом на титул по версии WBO Энтони Ярдом.