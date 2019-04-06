Яквинта: Серроне пытается заставить меня поверить, что он друг

Боец UFC Эл Яквинта поделился мнением о будущем сопернике — Дональде Серроне, с которым он встретится на турнире UFC 4 мая.



«Во время нашего тура по Канаде Серроне был добр ко мне. Он постоянно интересовался моей жизнью, спрашивал о моей работе риелтором. Но я его остановил, напомнив, что у нас впереди бой и мы не должны быть отличными друзьями.



Это его трюки. Он пытается успокоить тебя накануне боя, заставить поверить, что ты его друг, брат. Но 4 мая точно не станет вечером встречи друзей. Я не собираюсь становиться тем, кого после боя будет утешать бабушка Серроне и говорить о том, что Дональду эта победа была нужнее. Мне не нужна эта забота. Я уважаю Серроне, но нас ждёт профессиональный бой за деньги», — приводит слова Яквинты BJPenn.