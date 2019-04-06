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Кролла: я заслужил бой с Ломаченко

Кролла: я заслужил бой с Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко с официальным претендентом на пояс по версии WBA Энтони Кроллой. Последний поделился ожиданиями от встречи и рассказал об огромной мотивации.

«Боксирую на элитном уровне уже на протяжении нескольких лет. Я заслужил бой с Ломаченко, титульный шанс не был мне просто подарен. 12 апреля я должен прыгнуть выше головы, и я попробую это сделать.

Без сомнения, в случае моей победы, это будет один из самых громких апсетов последних лет. Это придаёт мне огромную мотивацию. Я полностью отдался тренировочному лагерю и упорно трудился, чтобы победить, так что уверен, мне по силам справиться с Ломаченко", — приводит слова Кроллы BoxingScene.

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