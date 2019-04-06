Владимир Кличко — о возможном возвращении: никогда не говори «никогда»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал слухи о возможном возобновлении карьеры. В последний месяц СМИ регулярно сообщают о многомиллионном предложении украинцу от стриминговой компании DAZN.

«Слухам всегда есть место, и они мне льстят. Рад, что болельщики хотят видеть меня на ринге и им меня не хватает, но на данный момент мой статус остаётся неизменным. Как бы то ни было, никогда не говори «никогда»», — приводит слова Владимира Кличко T-Online.

Владимир Кличко доминировал в супертяжёлом весе на протяжении 10 лет, удерживая большинство титулов по основным версиям и проведя почти 20 успешных защит. Последний раз он появлялся на ринге в апреле 2017 года, когда был нокаутирован Энтони Джошуа.