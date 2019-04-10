Альварес: Джейкобс обладает полным техническим арсеналом

Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от боя с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом. Этот поединок состоится 4 мая.

«У Джейкобса уникальный стиль, это боец, обладающий всем техническим арсеналом, он здорово бьёт, отлично двигается. Также Джейкобс высок, что делает бой с ним сложнее. Но я уже встречался с соперниками, обладающим полным арсеналом.

Каждый хочет победить — это нормально. Но я упорно готовился к этому бою, потому что хочу сотворить историю. В боксе может случиться всё что угодно, но я всегда настраиваю себя на победу. Я никогда не думаю о поражении», — цитирует Альвареса BoxingNews24.

Также Альварес отметил, что его целью является завоевание всех титулов по самым престижным версиям.