Вит. Кличко: Владимир задумается о возвращении на ринг, если предложат $ 100 млн

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко, являющийся мэром Киева, прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко.

«Когда DAZN впервые предложил ему $ 40 млн, я позвонил Владимиру и спросил, что происходит. Он сказал, что это предложение его не интересует. Узнав о предложении в $ 80 млн, он сказал, что пока его мнение не изменилось, но он начнёт думать о возвращении, если ему предложат $ 100 млн.

В любом случае я буду полностью поддерживать его. Деньги важны в жизни, но они не нужны Владимиру, он является обеспеченным человеком. Он много заработал, удачно вложил средства, теперь у него хороший бизнес. Поэтому деньги не станут главным предметом мотивации.

Ему уже нечего доказывать в боксе. Он и так был одним из величайших боксёров в истории. Его возвращение лично мне ничего не докажет. Но всё решает он сам, главное — здоровье, а не деньги.

Владимир тренируется каждый день. Взгляните на него, он выглядит хорошо и расслабленно. С его головой всё в порядке, она чиста. Владимир наслаждается жизнью», — приводит слова Виталия Кличко Abendzeitung.