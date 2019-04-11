Аскрен — менеджеру Нурмагомедова: знаешь о допинге из-за своих бойцов?

Боец ММА Бен Аскрен обратился к Али Абдель-Азизу, менеджеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее Абдель-Азиз, комментируя информацию о дисквалификации Ти Джея Диллашоу на два года из-за употребления эритропоэтина, раскритиковал USADA. Функционер заявил, что знает, как минимум, пятерых бойцов, употребляющих эритропоэтин.

«Ты знаешь этих бойцов, потому что они являются твои клиентами?», — написал Аскрен в «Твиттере», комментируя запись Абдель-Азиза.

Диллашоу провалил допинг-тест, который сдавался перед титульным боем в наилегчайшем весе с Хенри Сехудо. Интересно, что Диллашоу проиграл тот бой уже на первой минуте первого раунда. Диллашоу выступает в UFC с 2012 года. За это время он провёл 15 поединков, победив в 12 из них.