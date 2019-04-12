UFC запретил украинскому бойцу выходить в октагон под «День победы»

Украинский боец ММА Никита Крылов заявил, что руководство UFC запретило ему использовать песню Давида Тухманова «День победы» во время выхода в октагон. Как заявил Крылов, он хотел, чтобы песня звучала перед его боем на турнире в Роттердаме, который проходил 8 мая 2016 года.

«Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали ахтунг, нельзя», — сказал Крылов в интервью Octagon TV.

В рамках UFC Крылов провёл 10 поединков. Всего за карьеру 27-летний боец выходил в октагон 30 раз. За это время он одержал 24 победы и потерпел 6 поражений.

Также Крылов вспомнил, что после первого боя в UFC президент организации Дэна Уайт не был впечатлён уровнем украинца. Тем не менее в итоге Никита ещё неоднократно выходил в октагон по контракту с промоушеном.