Ломаченко в четвёртом раунде нокаутировал Кроллу, защитив пояса WBA и WBO

Украинский боксёр, чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко нокаутировал официального претендента на пояс по версии WBA Энтони Кроллу (Великобритания). Бой состоялся в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

В первом раунде Ломаченко провёл две комбинации, основательно потрясших соперника. Во втором раунде Кролла ограничился ударами по корпусу, а Ломаченко отметился серией опасных ударов по корпусу и лицу. В третьем раунде Василий отправил британца в нокдаун, в четвёртом — в нокаут.

На взвешивании оба спортсмена уложились в лимит. Кролла оказался на 100 граммов тяжелее Ломаченко – 61,1 кг против 61 кг.

Теперь на счету Ломаченко 14 боёв в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, 13 из которых завершились победой украинца. В активе Кроллы 34 победы и семь поражений.